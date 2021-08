Eurovision 2022, sono undici le città italiane che hanno presentato un progetto

Come riportato dal sito Eurofestivalnews, è arrivata la “shortlist” delle undici città che hanno superato la prima prova, ossia la presentazione delle proprie idee, piani e progetti in vista dell’Eurovision 2022, che si terrà il prossimo anno proprio in Italia, sotto organizzazione della Rai, dopo la vittoria dei Måneskin lo scorso maggio a Rotterdam. Undici le città che hanno impegnato le scorse settimane per realizzare un dossier e presentare alla Rai – emittente organizzatrice dell’Eurovision 2022 – le proprie proposte in vista dell’organizzazione della kermesse canora più seguita al mondo.

Delle diciassette città italiane che inizialmente avevano manifestato il proprio interesse a ospitare l’Eurovision 2022, le undici che hanno inviato alla Rai i propri dossier sono state: Acireale (CT), Alessandria, Bologna, Genova, Milano, Palazzolo Acreide (SR), Pesaro, Rimini, Roma, Sanremo (IM) e Torino. Definitivamente fuori dai giochi quindi sei città che avevano inizialmente avanzato la propria candidatura, quali Bertinoro di Romagna (FC), Firenze, Jesolo (VE), Matera, Trieste e Viterbo. Non sembrano infatti essere pervenuti i loro dossier, forse a causa della impossibilità di rispettare i requisiti richiesti.