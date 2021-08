Bruce Springsteen pubblica il leggendario concerto nel "San Siro Americano"

I fan italiani stanno ancora aspettando la pubblicazione di un bootleg ufficiale di uno dei concerti del Boss a San Siro, soprattutto quelli del 1985 e del 2003, considerati tra i migliori della della sua carriera. Ma se c'è uno stadio americano che si avvicina al Meazza, per storia e leggenda, è Fenway Park. Il nuovo album dal vivo di Springsteen è stato registrato lì, a Boston, nel 2012 ed ha una scaletta altrettanto leggendaria: lo si può comprare qua.

Soprannominato "The Cathedral", Fenway Park è la casa dei Boston Red Sox, una delle più importanti squadre di baseball; venne construito nel 1912 ed è il più antico stadio d'america, caratterizzato da un enorme muro verde alto 11 metri soprannominato "Green monster". Uno stadio talmente leggendario da essere diventato oggetto di una canzone di James Taylor, bostoniano e grande fan dei Red Sox.

La sua fama musicale è minore rispetto a quella sportiva e sicuramente minore di San Siro: viene usato anche per concerti quando la squadra è fuori città, ma solo dal 2003. Springsteen ci ha suonato 4 volte, ma il concerto del ferragosto 2012 appena pubblicato come album dal vivo ha una fama leggendaria tra i fan.

Guardate solo l'inizio: Boss che entra sulle note di "Take me out to the ball game" - il classico che apre le partite del campionato di baseball - quindi esegue una spettacolare "Thunder road" in versione solo piano e voce con Roy Bittan

Da qua in poi, migliora pure: subito dopo parte una sequenza a tema estivo con "Hungry Heart", "Sherry Darling", una cover di "Summertime Blues" e "Girls in Their Summer Clothes". In scaletta molte altre chicche: brani rari come "Thundercrack" e "Frankie" o "Prove it all night" con una lunga introduzione chitarristica come nel tour del '78, oltre ad una versione acustica di "Who'll Stop the Rain", il classico soul "Knock on Wood" e un finale con "American Land" con Ken Casey dei Dropkick Murphys, band bostoniana se ce n'è una.

Insomma, Fenway non è San Siro, ma questo è uno di quei "bootleg ufficiali" che vale la pena avere: buona estate dal Boss.