Le vibrazioni anni '70 di una strepitosa St. Vincent nel live “Down and Out Downtown”

Forse l'aggettivo che meglio si presta a St. Vincent è camaleontica. Così come fu David Bowie per un lungo periodo che ad ogni disco cambiava volto, setting e mondo sonoro, così anche Annie Clark adegua concettualmente e musicalmente il suo repertorio all'universo creato nel suo ultimo disco. Abbiamo assistito al suo “concerto” in live streaming Down and Out Downtown diretto da Bill Benz dove St Vincent ha suonato gran parte delle canzoni dell'ultimo “Daddy's Home” più alcuni suoi successi profondamente riarrangiati secondo il nuovo concept.

Il suo sesto album solista evoca musicalmente ed esteticamente la New York dei primi anni 70 tra soul, r&b e soft rock, così come la messa in scena con le luci dai colori granulosi tipici della tv seventies girato all'interno del Los Angeles Theatre che non ospita pubblico dal 1994 diventato un popolare set per cinema e tv. Con lei la stessa mirabile band che abbiamo visto accompagnarla nelle sue esibizioni al Saturday Night Live e da Jimmy Fallon (Justin Meldal-Johnsen al basso, Jason Falkner alla chitarra, Rachel Eckroth alle tastiere e il batterista Mark Guiliana più le tre coriste Nayanna Holley, Sy Smith and Neka Hamilton) e che, verosimilmente la accompagnerà nel suo lungo tour che partirà da Portland a settembre e di cui questo Down and Out Downtown rappresenta una sorta di teaser.

Diciamolo subito. Così come eravamo rimasti positivamente colpiti dal disco, anche questo live conferma le prodigiose qualità di St. Vincent come cantante e performer. Una sicurezza, uno stile e una classe che è raro oggi vedere in giro. Qualcuno definisce tutto questo freddezza ed eccessiva costruzione del personaggio, ma basta ascoltarla cantare e sentire le note che sprigiona dalla sua chitarra per capire la caratura della Clark. Già dall'iniziale versione di “Pay your way in pain” si capisce che il mood sarà quello molto simile al Bowie di Young Americans leggermente più sporco e meno patinato.

La versione quasi floydiana di “The Melting on the sun” è da brividi e la title track “Daddy's Home” una languida odissea funk. Ma la cosa più interessante è il riarrangiamento delle sue vecchie hit dentro questo mood: così “Los Ageless”, originariamente un pezzo synth-pop, diventa un arioso soft rock, mentre il glam rock "Masseduction" si trasforma in un gospel acustico accompagnato solo dalla chitarra acustico eseguito nel backstage. Solo la struggente “New York” resta fedele alla versione originale e suonata al piano nel foyer del teatro. A chiudere “...at the holiday party” che già era una canzone meravigliosa su disco e che la band in stato di grazia non fa altro che elevare.

Ovviamente l'intero set (che prevede anche delle brevi presentazioni di St. Vincent dall'orinatoio del teatro) era registrato, ma chi ha comprato il biglietto completo ha potuto anche assistere a un set acustico in diretta con St Vincent da sola in studio di registrazione dove eseguiva le canzoni richieste dal pubblico via chat.

Scaletta:

Pay your way in pain

Down and Out Downtown.

The melting on the sun

Los Ageless

'Introduction band'

Daddy's Home

Down

Slow Disco

Masseduction

Digital Witness

New York

Cheerleader

..at the holiday party

After show

Laughing With a Mouth of Blood

Actor out of work