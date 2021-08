"Red dress" è la canzone più stonata di tutti i tempi o un esperimento?

La peggiore canzone di tutti tempi o esperimento sociologico? Più probabilmente “la seconda che hai detto”, come direbbe Guzzanti. Si intitola “Red dress” è cantata dalla (finora) sconosciuta Sarah Brand, che ha raccolto un milione di visualizzazioni in un mese. La Brand studia a Oxford, ha scritto il brano, diretto il video e curato la coreografia .

"Red dress" è apparentemente innocua: un brano pop un po’ alla Taylor Swift. Solo che ogni nota del cantato è fuori: la linea melodica va sempre all’opposto di dove dovrebbe, con un effetto (volutamente?) spiazzante. È la canzone più stonata che avrete mai ascoltato, ammesso che riusciate ad arrivare alla fine, perché il senso di fastidio che è in grado di provocare è notevole.

Magari a qualcuno ricorderà “Friday” di Rebecca Black, che una decina di anni fa diventò all’unanimità “la più brutta canzone del mondo”, macinando milioni e milioni di views. Solo che lì non c’erano dubbi: era brutta e basta, era una ragazzina che aveva girato un videoclip per emulare le pop star, con una società specializzata in questo genere di produzioni. Il risultato come si dice, aveva “fatto il giro” ed era diventato inaspettatamente virale. Su "Red dress" c’è più di un dubbio, e qualche certezza. Ma guardate il video e fatevi un’opinione:

Il primo indizio: Sarah Brand sta facendo un master in sociologia ad Oxford - il che ha fatto pensare ad un elaborato studio sulle reazioni, una sorta di "case project" per il proprio corso. Dopo qualche settimana il video ha attirato l’attenzione prima di Newsweek poi della BBC, che l’ha intervistata. Lei è rimasta sul vago, non ha voluto spiegare se si tratta di un esperimento collegato ai suoi studi. Ma ha detto che il suo lavoro è una "rappresentazione cinematografica e olistica del giudizio”.

Tradotto: la canzone potrebbe essere stata pensata proprio per vedere l’effetto che fa e i commenti sui social, tanto che il testo recita "They see me in a red dress/Hopping on the devil fest/Thinking of lust/as they judge in disgust/ What are you doing here/But all the eyes/Judging in disguise/They don’t see me/Just the lies". Ha spiegato Sarah Brand:

Non sono una cantante professionista. Lo stile con cui canto la canzone è importante perché riflette la storia. Le voci non sembrano adattarsi del tutto, sembrano fuori posto e mettono le persone a disagio... e il video è un corpo estraneo che fa le cose in modo diverso e causa disagio e suscita tutto questo giudizio.

Le reazioni ai commenti: “alcuni sono molto, molto spiritosi”, spiega la “cantante. “C’è, da un lato, un feedback umoristico, ma dall'altro lato, c'è il judgmental behavior che fa parte di ciò che questo progetto tratta in generale, come tema centrale. Il comportamento giudicante fa male al mondo ed è quello che sto cercando di portare alla luce con questo progetto".

Questo il testo completo della canzone.

Came to church to praise all love

Sitting, coming for someone else

It didn’t stew well for me

But I said it was a lover’s deed

Didn’t trust my own feels

Let someone else behind my wheel

Said it was love driving me

But the only one who should steer is me

Cuz what they saw

They see me in a red dress

Hopping on the devil fest

Thinking of lust

As they judge in disgust

What are you doing here?

They see me in a red dress

Hopping on the devil fest

Thinking of lust

As I judge in disgust

What am I doing here?

Lettin’ someone else steer

I saw a love, precious and fine

Thought I should do anything for time

Time to change the hearts and minds

Of people not like me in break or stride

Shouldn’t be me, trying to change

Thought I’d be something if I remained

It just ain’t me singing of sins

Watching exclusion getting its wins

Cuz what they saw

They see me in a red dress

Hopping on the devil fest

Thinking of lust

As they judge in disgust

What are you doing here?

They see me in a red dress

Hopping on the devil fest

Thinking of lust

As I judge in disgust

What am I doing here?

Lettin’ someone else steer

Came to church

To praise love

Coming for

Someone else

But all the eyes

Judging in disguise

They don’t see me

Just the lies

They see me in a red dress

No different from the rest

Starting to trust

As they join in a rush

What are we doing here?

They see me in a red dress

No different from the rest

Starting to trust

As I lose my disgust

What am I doing here?

Striking the fear

They see me in a red dress