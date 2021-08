Ma dove si può ascoltare il nuovo disco di Kanye West?

Kanye West sospeso in cielo, in ascensione. Questa è una delle scene a cui ha assistito il pubblico presente ad Atlanta alla seconda presentazione del nuovo album del rapper, “Donda”. Su YouTube si trovano diversi contenuti video sulla serata, si possono ascoltare alcune tracce, ma oggi sulle piattaforme, nonostante l’evento di presentazione, il nuovo progetto non c’è. West, uno dei più grandi innovatori della storia recente dell'hip hop, non è nuovo a situazioni di questo genere. Ma riavvolgiamo il nastro della storia per capire che cosa sta succedendo.

Il 30 giugno 2020 West ha pubblicato il singolo “Wash Us in the Blood”, in collaborazione con Travis Scott: il brano, pur riprendendo lo stile dell'album "Yeezus", rimane tematicamente coerente con la svolta religiosa dell'artista, palesata in “Jesus Is King” del 2019. Contestualmente viene annunciata per la prima volta la realizzazione del decimo album in studio del rapper, originariamente intitolato “God's Country” e successivamente ribattezzato "Donda" in onore della defunta madre di West. Il rapper ne aveva rivelato la copertina ufficiale e fissato il 24 luglio 2020 come data di pubblicazione originaria, salvo poi accantonare l'idea. La pubblicazione di “Donda” viene effettivamente rimandata fino all'estate 2021. Il 20 luglio, durante la gara sei delle NBA Finals 2021, viene trasmesso uno spot pubblicitario con protagonista la velocista statunitense Sha'Carri Richardson e come colonna sonora ecco spuntare la traccia inedita “No Child Left Behind” contenuta nell'album "Donda", di cui viene rivelata come data di pubblicazione il 23 luglio successivo. Il 22 luglio “Donda” viene presentato per l'ascolto in anteprima nell'ambito di un evento presieduto dallo stesso West e tenutosi nel Mercedes-Benz Stadium di Atlanta al cospetto di 42.000 presenti. La piattaforma musicale Apple Music lo trasmette in diretta streaming a livello mondiale.

L’album, però, non esce. West si barrica dentro lo stadio, comunica che vuole continuare a lavorare sul progetto, migliorandolo. E si fa montare uno studio dentro la struttura, dove ha deciso di vivere per il periodo della lavorazione. Il 5 agosto, ieri, Kanye tiene una seconda sessione d'ascolto del disco nuovamente ad Atlanta davanti a migliaia di fan. A Milano e Roma per motivi di sicurezza le livestream di Apple Music sono state annullate, e con più di un’ora di ritardo, Mr. West è tornato nella MBA di Atlanta in nuove vesti. Oltre a far ascoltare una versione completamente rinnovata del disco, l’artista ha deciso di cambiare look e coreografia. Con l’aiuto di Demna Gvasalia, nominato art director dell’evento, il rapper ha abbandonato il rosso del primo live per far spazio a capi Balenciaga e prodotti firmati “Donda”, come alcuni abiti militari. A leggere i commenti dei presenti, il disco sembra essere molto apprezzato sin da questi primi ascolti, anche grazie ai numerosi feat di spessore. Resta comunque il fatto che a oggi non è presente sulle piattaforme e non è stato reso pubblico. Il pre-order su iTunes segna come data d'uscita il 9 agosto.