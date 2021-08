Radio, il commento di Lorenzo Suraci (RTL) alla proposta di riforma del settore

Durante il Consiglio dei Ministri che nella serata di ieri, giovedì 5 agosto, ha approvato il testo di recepimento della Direttiva Copyright, si è discusso anche della riforma del settore radiofonico: tra i temi affrontati al riguardo c’è stato anche quello del passaggio definitivo al sistema digitale DAB, e al conseguente “spegnimento” delle tradizionali frequenze in FM. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha deciso di convocare per il prossimo 9 settembre i rappresentanti del comparto per discutere, nel corso di una serie di audizioni, le tempistiche e le modalità del processo.