Direttiva Copyright: la soddisfazione di FIMI e MiC per il dl di recepimento

Nella serata di ieri, giovedì 5 agosto, il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo di recepimento della Direttiva 790/2019, meglio conosciuta come Direttiva Copyright, testo originariamente proposto dal commissario per il bilancio e per le risorse umane della Commissione Juncker Günther Oettinger elaborato per armonizzare il quadro normativo relativo al diritto d’autore tra i paesi dell’Unione Europea.