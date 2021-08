Vasco Rossi, caduta in bicicletta: "M sono lussato una spalla"

A Jovanotti è andata peggio: tre costole incrinate. Tutto sommato il rocker di Zocca può dirsi fortunato: "Mi sono lussato una spalla cadendo dalla bicicletta. Per fortuna niente di grave. Un male boia però", ha scritto Vasco Rossi su Instagram, raccontando la disavventura che gli è capitata mentre in questi giorni passeggiava in bici sulle colline dell'Appennino modenese, nei dintorni della sua città. Rossi, che nei suoi spostamenti a Zocca e dintorni è seguito da fan e curiosi che accoglie sempre con entusiasmo, firmando autografi e mettendosi in posa nelle foto, ha fatto sapere ai suoi follower che per qualche giorno sarà costretto a farne a meno, proprio a causa dell'infortunio.