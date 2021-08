Chris Cornell: le ultime foto vendute all'asta come NFT

Le foto scattate a Chris Cornell durante il suo ultimo servizio fotografico ufficiale sono state messe in vendita all'asta come NFT. Le immagini portano la firma di Randall Slavin, che fotografò il compianto frontman dei Soundgarden nel 2017, prima della sua scomparsa. Le foto non sono mai state pubblicate, finora. Ora il fotografo ha deciso di svelarle, mettendole in vendita come non-fungible tokens.

Per farlo, ha chiesto il permesso alla vedova del rocker, Vicky Cornell, che gestisce tutto ciò che ha a che fare con l'eredità del marito. Parte del ricavato della vendita sarà devoluto a Phoenix House, organizzazione no-profit che opera negli Usa e che aiuta le persone ad uscire dalla dipendenza da droghe e alcol. L'asta terminerà tra due giorni. Le offerte presentate finora sul sito Cryptograph.com sono altissime: si parla di cifre che si aggirano intorno ai 5 mila dollari (4,2 mila euro).

"Chris era una bellissima persona. Mi sento fortunato ad aver lavorato con lui", ha detto il fotografo.

Chris Cornell si tolse la vita nella notte fra il 17 e il 18 maggio 2017, impiccandosi nel bagno della stanza d'albergo in cui alloggiava a Detroit, dopo un concerto dei suoi Soundgarden.