Kanye West: al via il conto alla rovescia per "Donda". Sarà la volta buona?

Sarà la volta buona? I dubbi sono più che leciti, conoscendo Kanye West. I fan aspettano il nuovo album "Donda" da più di un anno, ormai. Dopo vari ripensamenti, il rapper ne aveva fissato la data di pubblicazione al 23 luglio scorso, presentando le canzoni con un maxi evento al Marcedes-Benz Stadium di Atlanta trasmesso in streaming su Apple Music. Poi ha preferito rinviarne ulteriormente l'uscita.

Da giorni vive recluso in una stanza dell'impianto sportivo della sua città. E un sito porno, CamSoda, che trasmette video in diretta di pornostar davanti alla webcam, gli ha pure offerto un account premium: "Will help make you feel harder, better, faster and stronger", hanno scritto i gestori del portale al rapper, citando la sua hit "Stronger".

Il nuovo conto alla rovescia che dovrebbe terminare con l'uscita del disco, stavolta fissata a domani, venerdì 6 agosto, è ufficialmente partito su Apple Music, la piattaforma scelta da Kanye West come partner per il lancio di "Donda".

Se tutto andrà come deve andare, stanotte - ora americana - Kanye uscirà dalla stanza e dal centro del campo del Mercedes-Benz Stadium terrà un nuovo evento in livestream dopo quello di qualche giorno fa. Poi, il disco arriverà sulle piattaforme di streaming.