Quella volta che Iggy Pop trattò per un suicidio in diretta

Nel 1973 Iggy Pop era già Iggy Pop. Con gli Stooges aveva cominciato a far parlare di sé quattro anni prima, quando la band spedì nei negozi l'eponimo album d'esordio "The Stooges", contenente il successo "I wanna be your dog". Al disco avevano poi fatto seguito nel 1970 "Fun house" e all'inizio di quello stesso anno "Raw power", che aveva in copertina il corpo muscoloso e rugoso del rocker Droghe, abusi e incidenti lo avevano già segnato - e avrebbero continuato a farlo anche negli anni successivi, tanto da spingerlo ad autoricoverarsi in un istituto di igiene mentale: fu Bowie a riabilitarlo, portandolo con sé nel 1976 nel tour di "Station to station" - e il pubblico acquistava i biglietti per i concerti non solo per la musica, ma anche per le sue esibizioni sempre sopra le righe, molto rock'n'roll: quando c'era Iggy Pop sul palco, poteva accadere di tutto.

Ma proprio di tutto (nell'agosto del 1974 il già frontman degli Stooges, che già provava a farsi largo da solista, avrebbe dato grande spettacolo sul palco del Rodney Bingenheimer's English Disco di Los Angeles, facendosi frustare brutalmente dal chitarrista Ron Asheton fino a sanguinare).

Mentre David Bowie pianificava la morte sul palco del personaggio di Ziggy Stardust, che si sarebbe concretizzata la sera del 3 luglio di quello stesso anno all'Hammersmith Oden di Londra, Iggy Pop arrivò a pianificare la sua, di morte.

Disposto ormai a tutto pur di entrare una volta per tutte nella storia, stando a quanto riferì Paul Trynka nella sua biografia dell'iconica rockstar, "Iggy Pop: Open up and bleed", pubblicata nel 2007, James Newell Osterberg Jr. - questo il vero nome del cantante - cominciò a trattare con un promoter newyorkese cercando un accordo per un evento che lo avrebbe visto suicidarsi davvero sul palco, davanti agli spettatori.

Iggy, racconta Trynka nel libro, riportando l'aneddoto, chiese a questo promoter un milione di dollari: in cambio, lui si sarebbe esibito al Madison Square Garden di New York e al termine del concerto, sul palco, si sarebbe tolto la vita. Un trionfo di autodistruzione.

Alla fine, fortunatamente, non se ne fece niente (il coraggio non gli sarebbe mancato). Iggy si esibì sì a New York, ma con un altro spirito: per festeggiare la fine del 1973 e l'arrivo del nuovo anno, la sera del 31 dicembre, all'Academy of Music.