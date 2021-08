J-Ax annuncia il nuovo album: "Surreale" uscirà il 27 agosto

Una ne pensa, mille ne fa. Nel giorno del suo compleanno - le candeline sulla torta sono 49 anni e lui ironizza: "Nella vita di un uomo sono due i compleanni più importanti di un uomo: i 33, come gli anni di Cristo, e i 49, come i milioni da restituire della Lega" - J-Ax annuncia a sorpresa un nuovo album. Si intitola "Surreale" e uscirà il 27 agosto.

Il disco fa seguito a "Jaxonville", l'album pubblicato "in segreto" dall'ex Articolo 31 su SoundCloud lo scorso anno. In segreto tra virgolette perché dopo aver caricato le tracce del disco, dalle sonorità punk rock, sulla piattaforma di streaming, il rapper ha cominciato a far circolare il link tra amici, colleghi e fan: "Ha raggiunto 1 milione di streaming senza mai averlo pubblicato da nessuna parte", festeggia oggi.

"Surreale" è molto più di un album. Si tratta, come spiega Ax, di un "mega expansion pack" del suo ultimo disco ufficiale, "ReAle", uscito all'inizio del 2020: il cofanetto includerà oltre al disco dello scorso anno e alla versione fisica di "Jaxonville" anche un album nuovo di zecca, intitolato proprio "Surreale".

Intanto oggi esce un nuovo singolo, "Sansone", che sarà incluso nella versione fisica di "Jaxonville": "Questa comunicazione bella incasinata è perché non me ne frega un cazzo: deve essere punk rock e quindi è punk rock anche la comunicazione". Della tracklist di "Surreale" fanno parte anche i singoli "Voglio la mamma" (scritto e pubblicato da Ax dopo il periodo di convalescenza del Covid, che il rapper ha contratto in primavera) e il tormentone estivo "Salsa". Ci sono anche duetti con Ermal Meta, il frontman de Le Vibrazioni Francesco Sarcina e Federica Abbate. Di seguito, copertina e tracklist dell'album:

1. “Skit”

2. “Amo l’odio”

3. “Salsa” feat. Jake La Furia

4. “Sono un fan”

5. “Tifo Italia”

6. “Un Tera di felicità” feat. Ermal Meta

7. “Stronzy”

8. “Che classe” feat. Francesco Sarcina

9. “I film di Truffaut”

10. “Canzone country” feat. Federica Abbate

11. “Voglio la mamma”