EU, UK e i tour post-Brexit: trovato un accordo (che non soddisfa gli artisti)

Il problema della circolazione di staff e artisti tra Regno Unito e Unione Europa dopo la Brexit potrebbe essere stato risolto: come annunciato dal governo britannico, Londra ha trovato un accordo con 19 paesi della comunità (Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Slovacchia, Slovenia e Svezia) che permetterà ad artisti e tecnici britannici di muoversi e lavorare per periodi di tempo limitati senza bisogno di alcun visto. L’esecutivo presieduto da Boris Johnson - più precisamente, la commissione dedicata a digitale, cultura, media e sport - sta negoziando con i governi di Spagna, Croazia, Grecia, Portogallo, Bulgaria, Romania, Malta e Cipro per replicare la convenzione entro i rispettivi confini.