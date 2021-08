Rolling Stones, le prime dichiarazioni del batterista che sostituirà Charlie

"È un onore assoluto e un privilegio essere il sostituto di Charlie Watts. Non vedo l'ora di entrare in sala prove con Mick, Keith e Ronnie": sono le prime parole di Steve Jordan, il batterista che suonerà con i Rolling Stones nel loro prossimo tour, al via quest'autunno, sostituendo Charlie Watts. Lo storico batterista della band di "(I can't get no) Satisfaction", al fianco di Jagger e Richards dal 1963, è stato costretto a dare forfait perché a causa di alcuni non meglio specificati problemi di salute - dai quali, tuttavia, si sta riprendendo - non riuscirà a raggiungere i compagni in sala prove tra due settimane, quando gli Stones di fatto daranno il via ai preparativi del "No Filter Tour".

Steve Jordan, scoperto da Stevie Wonder (che lo fece suonare con la sua band quando era ancora adolescente), non è proprio un pivello: il 64enne batterista nel corso della sua carriera ha suonato con Blues Brothers (non apparve però nel loro film), John Mayer, Eric Clapton, Bruce Springsteen (partecipò alle sessions di "Devils & Dust" nel 2005) e Neil Young (suonò in "Landin on water" del 1986). È noto ai seguaci degli Stones per aver suonato con Keith Richards negli X-Pensive Winos, il gruppo che il chitarrista mise su alla fine degli Anni '80 e con il quale registrò il suo album d'esordio come solista "Talk is cheap".

"Sarò felicissimo di ridare il posto a Charlie non appena mi dirà che è pronto a tornare in pista", ha fatto sapere il musicista. Il "No Filter tour" partirà il prossimo 21 settembre da St. Louis, nel Missouri: terrà impegnati i Rolling Stones fino al 20 novembre.