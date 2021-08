James Hetfield ha partecipato ad un progetto benefico dell’associazione no profit Road Recovery creato dall’ex roadie Gene Bowen e dal manager musicale Jack Bookbinder che assiste i giovani a rischio nello stato di New York, aiutandoli a superare problemi di dipendenza e di disagio sociale ed economico attraverso il programma Virtual Tax. Il cantante e chitarrista dei Metallica ha fatto anche delle anticipazioni su come procede il lavoro sul prossimo album, l’undicesimo dopo "Hardwired…to Self Destruct" del 2016. "Ho scritto molti riff e molti testi in questo periodo - ha detto James Hetfield - la musica è uno strumento importante da usare nei momenti difficili.

Quando sono di buon umore e mi sento felice di solito prendo la chitarra e compongo un riff. Quando invece sono più riflessivo o qualcosa mi emoziona, scrivo il testo di una canzone". .