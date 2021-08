Anghami tenta la via ‘fisica’ allo streaming

Mentre i big dello streaming cercano di differenziarsi lavorando su tariffe e piani di abbonamento, Anghami, il servizio musicale con sede ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, ha scelto di tentare l’assalto ai mercati occidentali in modo diverso: la società guidata da Eddy Maroun aprirà in una serie di grandi metropoli internazionali - tra le altre, Londra, New York e Los Angeles - una catena di Anghami Lab, speciali luoghi presso i quali si tenterà di “combinare i mondi online e offline, unendo l'intrattenimento digitale e tradizionale”. Le aperture internazionali avranno luogo nel 2022, e seguiranno quelle già effettuate in diverse città del Medio Oriente come Riyadh, Jeddah, Il Cairo e Beirut.