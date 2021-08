Santana, nuovo contratto con BMG e nuovo album in arrivo

Carlos Santana ha siglato con BMG un nuovo contratto discografico in esclusiva mondiale: il primo frutto del sodalizio tra il leggendario chitarrista americano di origini messicane e la società tedesca guidata da Hartwig Masuch sarà il nuovo album di inediti in studio “Blessings and Miracles”, atteso nei negozi nei prossimi mesi e il cui singolo apripista dovrebbe essere distribuito già entro la fine di questo agosto.