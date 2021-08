Streaming, Spotify sperimenta l’abbonamento light

Si chiama Spotify Plus la nuova formula di abbonamento - con un canone di 0,99 dollari al mese - che il DSP guidato da Daniel Ek sta proponendo a un selezionato numero di clienti: la formula può essere considerata un ibrido tra accesso freemium e sottoscrizione a pagamento, includendo le pubblicità come nella tradizionale versione gratuita ma accordando agli ascoltatori aderenti funzionalità premium proprie della formula a pagamento come lo skip illimitato e la possibilità di selezionare i brani di ascoltare.