Avete mai ascoltato la versione punk rock di "Mille"?

Qualche tempo fa Fedez aveva ringraziato sui suoi social le band punk rock che stavano pubblicando versioni alternative di "Mille", la hit estiva realizzata con Orietta Berti e Achille Lauro. Proprio in questi giorni è uscito il nuovo video de Gli Atleti, la band punk rock campana che ormai da più di dieci anni si diverte a coverizzare celebri brani del panorama musicale italiano. Il gruppo ha rivisitato, in chiave punk rock, proprio "Mille". Il videoclip girato da Cosimo Affuso é stato realizzato in un bene confiscato alla camorra che la stessa band ha inaugurato con un concerto nel mese di giugno. La voce femminile, anche se non è presente nel video é di Annarè, la ragazza che invece compare nel video è la dj Daniela Gervasi.

.Fedez ha cliccato like sul video ed Orietta Berti ha condiviso il video su Instagram, dimostrando apprezzamento.