I Hate My Village: “Rivendichiamo il diritto di non essere come ci vuole il pubblico”

Dopo il sangue e la ferocia, arriva una libertà elettrica. Dagli spazi stretti e angusti, si prosegue verso lunghe distese in cui perdere il corpo, la mente, il controllo. Quando nel 2019 gli I Hate My Village, super gruppo formatosi dall'incontro fra Adriano Viterbini (Bud Spencer Blues Explosion) e Fabio Rondanini (Calibro 35, Afterhours), a cui si sono aggiunti Alberto Ferrari (Verdena) e Marco Fasolo (Jennifer Gentle), pubblicarono il loro primo e omonimo album, si ebbe subito la percezione di essere davanti a qualche cosa di magico e allo stesso tempo viscerale. Una musica fatta di graffi, carne, incursioni libere e divertimento. Una bestia mitologica che oggi, uscita dalla gabbia, prosegue il suo percorso.

La libertà

Il gruppo, venerdì 6 agosto per La Tempesta International, pubblicherà il nuovo ep “Gibbone”, per poi andare in tour da fine mese in poi. “Questa band è un progetto voluto e cercato – spiega Viterbini – io e Fabio, da diversi anni, siamo innamorati della musica africana e del blues del Mali, che hanno portato una ventata di freschezza nell’uso della chitarra e della batteria. Il nostro incontro su questo campo, celebra l’azione spontanea: ci vediamo, suoniamo e arriva un’epifania. Insieme, con l’ingresso di Alberto e Marco, formiamo un’isola su cui prende vita una musica tutta nostra”.

“Gibbone” porta con sé i ritmi dell'Africa, la psichedelia rock e vira anche verso suoni più pop e urbani, aprendosi a nuovi panorami. È come un grattacielo illuminato nel deserto da cui fuoriescono anche suoni elettronici e distorti. Genuino e istintivo, poco ragionato e senza sovrastrutture, ha come obbiettivo fondamentale elevare il processo creativo, fotografandolo nel suo più alto momento di libertà. “L’ep nasce da jam registrate, da cassette che pensavamo di aver dimenticato, poi affinate in studio – continua Rondanini – siamo arrivati sulla cima di una montagna, da qui si vedono delle radure che sprigionano un sentimento di maggiore libertà: in questo progetto, rispetto al precedente, c’è più gusto verso la melodia e non mancano momenti più pop. A tutto questo si aggiungono gli elementi che ci caratterizzano come la psichedelia e la ritualità, con la ripetizione di alcune parti. C’è forza, sacralità, ma anche leggerezza. Le stesse sensazioni che proviamo quando ci vediamo e suoniamo tutti insieme”.

L’irripetibilità

La musica proposta è un twist tra etno-ambient e sperimentazione: quattro brani legati da una continua e fluida metamorfosi. “Nasciamo da un errore di pronuncia, come sembra suggerire il nome del gruppo, ma anche di concetto – sorride Rondanini – le radici del nostro suono affondano nell’afrobeat, ma non siamo una band afrobeat. Non ci definiamo neppure world music. Il grande Tony Allen diceva che questo genere, sviluppandosi attraverso tracce dalla lunga durata, non era pensato per le radio. Noi invece nel primo disco abbiamo condensato quel mondo, a nostro modo, in tracce violente da pochi minuti. Qui ci siamo presi più respiro, ma l’approccio impuro rimane ancora una volta la nostra forza”. Uno dei cardini degli I Hate My Village è anche l’irripetibilità. “Mi piace pensare di andare sul palco per offrire qualche cosa che il pubblico non rivedrà più, neppure dovesse venire a vederci la sera dopo”, dice Viterbini. In un mondo in cui le canzoni, ascoltate alla radio o sulle piattaforme, anche dal vivo vengono riproposte spesso allo stesso modo, il super gruppo rompe la gabbia e non si pone limiti. “Quando proviamo i brani lasciamo i finali dei pezzi sospesi – svela Rondanini – lavoriamo per disimparare il disco e lasciare libero sfogo all’improvvisazione”.

Un nuovo punk

“Un magma di sporcizia e gas tossici, uno scenario sahariano lungo il quale si snoda il racconto di un viaggio denso, misterioso e fragoroso”, così definisce l’ep Marco Fasolo, il produttore. In un’attitudine slegata dalla forma canzone più rigida si annida il vero desiderio. Che non è solo quello di “sorprendere il pubblico”, ma anche di scuoterlo, di renderlo attivo, a costo di tradirlo. Gli I Hate My Village, basta vederli dal vivo per rendersene conto, è come se avessero dato linfa a una nuova idea di punk. “Con il live cerchiamo di scatenare un ascolto e una partecipazione attiva – conclude Viterbini – oggi, fra sedie e distanziamento, non è semplice, ma ambiamo a quello. Non si può ascoltare un nostro concerto con le stesse proprietà di giudizio con cui ci si approccia a un’esibizione pop. Noi vogliamo essere ciò che il pubblico non si aspetta. Arrivo perfino a dire che rivendichiamo il diritto di deludere l’ascoltatore. Non è spocchia da jazzisti, ma l’unico rituale che ci permette di sentirci vivi”.