Warner Music, nel secondo trimestre 2021 entrate in aumento del 34%

Il bilancio di Warner Music è salito del 34% su base annua nel secondo trimestre del 2021: la major guidata da Steve Cooper tra i passati mesi di aprile e giugno ha fatto segnare alla voce entrate 1,152 miliardi di dollari, incamerati soprattutto grazie allo streaming (781 milioni), che ha beneficiato - a detta della stessa società - di una “forte performance” su piattaforme di streaming emergenti come Facebook, TikTok e Peloton. Buono anche il risultato ottenuto dai supporti fisici (vinile in primis), fissato a 130 milioni di dollari, quasi il 155% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente: a trainare le vendite - secondo i report - è stata una pattuglia di star presenti nel roster dell’etichetta composta da Dua Lipa, Cardi B, Ed Sheeran, Ava Max e Masked Wolf.