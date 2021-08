Robert Plant e tutte le volte che ha incontrato Elvis

L’ex cantante dei Led Zeppelin Robert Plant ha incrociato più volte il suo destino con quello di Elvis Il Re, come inevitabile, è stato il suo primo idolo giovanile, la prima star del rock’n’roll simbolo di una generazione.

Tutti i musicisti americani (e non solo) rimasero folgorati dall’apparizione di Elvis all’Ed Sullivan Show il 9 settembre 1956 , l’evento televisivo più seguito degli anni ’50 con 60 milioni di spettatori. Robert Plant al tempo era un bambino e come ha raccontato lui stesso in un’intervista nel 1994, sognava di diventare come Elvis: "Mi nascondevo dietro alle tende, davanti alla finestra alla francese della tipica casa inglese in cui abitavo, .facevo finta che fosse un palco e imitavo Elvis. Quello era il mio ambiente a dieci anni".

È il 1974, quando Robert Plant, a quel tempo una delle voci più riconoscibili e famose del rock, incontra uno dei suoi idoli. L'occasione arriva dopo un concerto al Forum di Los Angeles: "Vendevamo più biglietti di lui, e voleva conoscerci per capire chi eravamo. Era molto contento di sapere che ci piacevano Muddy Waters e Carl Perkisn. Appena l’ho visto gli ho istintivamente preso le misure: era meno alto di me ma aveva la struttura fisica tipica da cantante e una grande energia. Abbiamo passato un’ora e mezzo illuminante e molto divertente con lui, quando se ne è andato l’ho seguito mentre camminava lungo il corridoio. Sembrava felice, ha iniziato a cantare una sua canzone e io gli sono andato dietro. Ci siamo salutati così, cantando l’uno di fronte all’altro".

Non è finita: Elvis è al centro anche di una sua vecchia esperienza al karaoke. Accadde in un bar l’ultima notte di un viaggio fatto con suo figlio a Pechino negli anni novanta. Ricorda amaramente Plant: “Avevo voglia di cantare, così ho pensato, ‘Abba? No. Aerosmith? Non erano in lista. C’era Elvis, così mi iscrissi Un ragazzo di Taiwan si iscrisse anche lui.

Quindi ci trovammo l’uno contro l’altro. Erano tutti cinesi lì dentro, anche se Taiwan era un posto tabù per i cinesi, ero testa a testa con questo ragazzo, ma per tutto il tempo i cinesi hanno tifato per il ragazzo”. Robert Plant ha chiuso dicendo: "Ebbene sì, sono stato battuto in un karaoke da un sosia di Elvis di Taiwan.".