Radio, firmato con Itsright un accordo sui diritti connessi

La collecting Itsright ha stretto un accordo quadro con Confindustria Radio e TV - che rappresenta le emittenti RTL 102,5, Radio Deejay, Radio Capital, RDS, Radio Italia, Montecarlo, Radio 105, Radio 101, Subasio, Virgin Radio, M20, Radio Kiss Kiss, Disco Radio - per il rilascio delle licenze riservate all’utilizzo di musica registrata nel rispetto dei diritti connessi. L’operazione prevede condizioni semplificate e agevolate a chiusura degli anni 2020/2021 elaborate per essere propedeutiche al passaggio, a partire dal 2022, verso un modello “pay per use”. Quella proposta dalla collecting è, infatti, una licenza che misura l’effettivo utilizzo di musica, permettendo di “riconoscere il giusto valore al repertorio discografico di artisti e produttori” e - di conseguenza - generando in automatico ripartizioni analitiche.