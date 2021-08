Motörhead: le prime immagini del nuovo fumetto sulla storia della band

I Motorhead, con la morte del leader Lemmy Kilmister alla fine del 2015, hanno ovviamente messo la parola fine sulla propria carriera. Ma nonostante questo il nome della band è rimasto incredibilmente forte e attivo. Il nuovo progetto, cioè un graphic novel autorizzato da Fantoons, “Motorhead: The Rise of the Loudest Band in the World”, lo dimostra. Il fumetto di 144 pagine completamente illustrato presenta una prefazione del frontman dei Judas Priest Rob Halford e accompagna i lettori in un viaggio dall'infanzia di Lemmy fino alla registrazione e all'uscita del mitico album “Ace of Spades”."Il team dei Fantoons ha catturato perfettamente lo spirito e l'atmosfera di Lem, per non parlare dello spirito generale di ciò che era la band. La loro attenzione ai dettagli era di prim'ordine. I lettori sentiranno sicuramente la cruda grinta che è stata l'origine dei Motörhead in ogni pagina", ha affermato il team Motorhead tramite un comunicato stampa. “Motorhead: The Rise of the Loudest Band in the World” uscirà il 7 settembre.

View this post on Instagram A post shared by Motörhead (@officialmotorhead)