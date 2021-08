Michael Jackson voleva collaborare con i Duran Duran, ma loro rifiutarono

Stando a quanto raccontato dal tastierista dei Duran Duran Nick Rhodes, ospite del talk show americano “What Happens Live With Andy Cohen” ieri – 2 agosto - insieme ai suoi compagni nella band di “Hungry like the wolf”, una volta Michael Jackson ha proposto a Simon Le Bon e soci di collaborare, ma questi hanno rifiutato.

Alla domanda se intorno agli anni Ottanta la formazione di Birmingham fosse in rapporti d’amicizia con il Re del Pop, Rhodes ha risposto ricordando la volta in cui ha ricevuto una telefonata inaspettata dalla voce di “Billie Jean”.

“Tornato a casa dopo un tour – doveva essere il 1983, credo – squilla il telefono, mia madre risponde e dice: ‘C’è qualcuno al telefono per te, dice che si chiama Michael Jackson’”, ha raccontato il tastierista dei Duran Duran, come riportato dal New Musical Express. Dopo aver narrato di aver inizialmente pensato che si trattasse di uno scherzo da parte di qualche membro dell’entourage della band inglese, Nick Rhodes ha ricordato: “Dopo circa un minuto ho pensato: ‘Oh mio Dio, Michael Jackson!’”.

Il 59enne musicista ha successivamente narrato che Jackson era “interessato a fare un disco” insieme ai Duran Duran dopo l’uscita del loro album “The Reflex” del 1984. La band, però, non era dell’idea. Rhodes, infatti, ha spiegato:

“L’ho detto a tutti: ‘Ehi, Michael Jackson ha chiamato ieri sera. Vi andrebbe di fare una canzone con lui?’ Ma hanno risposto: ‘No’”.

Il prossimo 22 ottobre Simon Le Bon e compagni daranno alle stampe il nuovo disco “Future past”, il primo disco della formazione inglese dai tempi di "Paper Gods" del 2015. Il quindicesimo album in studio dei Duran Duran è stato anticipato dal singolo “Invisibile”, pubblicato lo scorso 19 maggio.