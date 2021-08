Metallica: ascolta questa versione live inedita di “Through the never”

I Metallica hanno offerto un’altra anticipazione del progetto in uscita il prossimo 10 settembre per celebrare il trentennale del loro eponimo lavoro discografico del 1991, passato agli annali come “Black Album”, che comprende la pubblicazione di una riedizione del disco originale e l’album tributo "The Metallica Blacklist" con 53 brani reinterpretati da numerosi artisti diversi.

Oggi, 3 agosto, la formazione capitanata da James Hetfield - il quale proprio nella giornata odierna compie 58 anni - hanno reso disponibile all’ascolto sulle piattaforme di streaming una versione finora inedita di “Through the never”, registrata durante il concerto tenuto dalla band statunitense l’11 gennaio 1992 all’Arco Arena di Sacramento. La traccia sarà inclusa nel triplo disco “Live at Arco Arena”, contenuto nel cofanetto della ristampa di “Metallica”.

Questa, invece, la versione inclusa nel disco del 1991:

Sempre oggi, per festeggiare il 58esimo compleanno del suo frontman, la band ha condiviso sui suoi canali social un post dedicato:

Recentemente è stata data notizia che il video di “Nothing else matters” della formazione losangelina ha superato il miliardo di visualizzazioni su YouTube. Del brano, originariamente incluso proprio nell’album eponimo dei Metallica del 1991, Hetfield e compagni nei giorni scorsi hanno presentato una nuova versione strumentale, a cui hanno lavorato con il compositore James Newton Howard, per la colonna sonora del recente film Disney "Jungle Cruise".