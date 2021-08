Johnny Marr, rinnovato (e ampliato) il contratto in esclusiva con BMG

L’ex chitarrista degli Smiths Johnny Marr, da tempo titolare di una consolidata carriera solista - con quattro album di studio all’attivo, l’ultimo dei quali, “Call the Comet”, risale al 2018 - e di prestigiose collaborazioni con, tra gli altri, Talking Heads, Electronic, Modest Mouse, Cribs e The The, ha rinnovato il contratto di esclusiva con BMG: l’accordo siglato tra l’artista e la società tedesca diretta da Hartwig Masuch è stato ampliato non solo riguardo la gestione del catalogo, ma anche in merito alle future uscite - Marr, attualmente, sta lavorando a nuovo materiale la cui pubblicazione è attesa per il 2022.