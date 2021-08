Distribuzione indipendente: nasce DistroDirect

Non si arresta la corsa ai servizi per indipendenti, rivelatisi negli ultimi mesi una delle chiavi strategiche - anche in ambito major - per conquistare nuove quote di mercato: GYROstream, società australiana specializzata nella distribuzione digitale, ha lanciato DistroDirect, una nuova piattaforma che permetterà ad artisti e indie label l’accesso ai principali DSP attivi sul mercato.