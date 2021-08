The Weeknd annuncia il nuovo singolo con un video per le Olimpiadi

“Take my breath” è il titolo del nuovo singolo di The Weeknd, annunciato dall 'artista canadese con un video teaser e in uscita il prossimo 6 agosto.

Il filmato condiviso dal 31enne cantautore canadese per annunciare il suo prossimo brano è una clip promozionale della NBC per la squadra femminile di atletica statunitense alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

La voce di “Blinding lights” ha condiviso il video, con immagini delle atlete Sydney McLaughlin, Dalilah Muhammad, Athing Mu e Gabrielle Thomas, sui suoi canali social oggi – 3 agosto – con una didascalia accompagnata dall’hashtag #TokyoOlympics che recita: “8 agosto 2021, nuovo singolo”. Nel filmato, inoltre, è possibile ascoltare un estratto della nuova canzone.

L’annuncio arriva dopo che lo scorso 30 luglio The Weeknd ha azzerato il suo profilo Instagram, cancellando qualsiasi post condiviso fino a quel momento, compresa l’immagine del profilo. Successivamente, il 2 agosto, l’artista ha poi pubblicato una sua nuova foto e un video, disponibile anche sul suo canale YouTube, intitolato "The Dawn Is Coming (Teaser)" con l'estratto di una nuova canzone, preannunciando così l’arrivo di una nuova alba della sua carriera e quello che potrebbe essere il suo prossimo disco.