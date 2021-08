Paul McCartney, si è vaccinato contro il Covid.

A renderlo noto, è lui stesso con una foto pubblicata sui social network. In pochissimi minuti l’immagine ha raggiunto migliaia di commenti da parte dei fan. L'artista ha esortato più volte in passato le persone a vaccinarsi contro il Coronavirus. Lo aveva fatto anche in occasione del suo e del suo ultimo album “McCartney III“, realizzato durante la pandemia e prodotto interamente nella sua fattoria dell’East Sussex. L’ex Beatle aveva detto alla radio della Bbc che Internet ha permesso ai “messaggi fuorvianti” dei no vax di “prendere piede”. “Io farò il vaccino – raccontò- e vorrei incoraggiare tutti a farlo”. Nel dicembre dello scorso anno aveva spiegato: "Il vaccino ci farà uscire da tutto questo. Penso che ce la faremo, so che ce la faremo, ed è un'ottima notizia".