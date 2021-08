I Maneskin hanno pubblicato un video con Iggy Pop

Un video che fa sognare. I Maneskin hanno pubblicato una clip sui social in cui si salutano con Iggy Pop, che con un italianissimo "ciao" si congeda dalla videochiamata. La band romana si mostra in studio, il rocker in un ufficio. Quello che sta accendendo una grande curiosità, mandando sulle stelle i fan, è il testo del post scritto dai vincitori dell'Eurovision: "Keep an eye on this. Soon Iggy Pop", cioè "Tienilo d'occhio, presto Iggy Pop" Il quartetto romano sta per far uscire un brano con la voce degli Stooges? Sarebbe una collaborazione internazionale di altissimo livello.

Non è una novità che i Maneskin, forti del successo che stanno avendo fuori dai confini italiani, siano sempre più tenuti in considerazione anche dalle star straniere del rock come dimostrano i complimenti dei Royal Blood e dei Franz Ferdinand. In molti in ."I wanna be your slave", nonostante i Maneskin lo abbiano più volte smentito, spiegando che quando l'hanno scritta non avevano riferimenti precisi, vedono un netto richiamo alla mitica "I wanna be your dog" degli Stooges. E se uscisse proprio una versione di "I wanna be your slave" con Iggy Pop? Il brano, infatti, è andato fortissimo in America. Damiano, la voce del gruppo, in una foto sui social pubblicata diverso tempo fa, in tempi non sospetti, si era mostrato accanto a un poster di James Newell Osterberg Jr., vero nome di Iggy Pop.

Intanto il prossimo anno, il 9 luglio 2022, il gruppo si esibirà al Circo Massimo a coronamento del tour primaverile nei palasport già sold out: "Prima di accettare ci abbiamo pensato un po'.

È una sfida, e a noi le sfide piacciono: abbiamo detto sì", spiegano i quattro giovani musicisti, partiti da Via Del Corso - la via romana dello shopping, dove si esibivano prima della partecipazione a "X Factor" - e arrivati ora in cima alle classifiche mondiali. L'annuncio dello show è arrivato in concomitanza con la consegna alla band da parte della sindaca di Roma Virginia Raggi della Lupa Capitolina, il massimo riconoscimento romano per i personaggi illustri che si sono distinti nel campo della cultura e società. "Siamo nati in questa città e avere adesso la possibilità di rappresentarla ovunque ci rende orgogliosi: faremo del nostro meglio per essere all'altezza del ruolo", il commento dei Maneskin. .