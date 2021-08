Vanessa Ferrari, medaglia d’argento sulle note di “Con te partirò”

Vanessa Ferrari alle Olimpiadi di Tokyo 2020: sulle note di "Con te partirò" di Andrea Bocelli l'azzurra incanta l'Ariake Gymnastics Centre e conquista la medaglia d'argento nel corpo libero con il punteggio di 14.200. Dopo i due sfortunati quarti posti ai Giochi di Londra 2012 e Rio 2016, arriva finalmente il podio olimpico per la 30enne dell'Esercito. Meglio di lei solo l'americana Carey. Prima della gara sono arrivati gli auguri di Andrea Bocelli insieme alla figlia Virginia, giovane ginnasta in erba. Il celebre cantante toscano ha ricordato: “Hai scelto una canzone che a me ha portato tanta fortuna, ma la tua fortuna è il tuo talento. Non potremo essere a Tokyo ma ti seguiremo in televisione. Siamo tutti con te!”.