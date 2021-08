Musica dal vivo e ripartenza, i mercati credono nel ritorno ai live

La ripartenza post-Covid del comparto live potrebbe non solo trasformarsi in ripresa prima del previsto, ma addirittura far segnare nuovi picchi a un settore che, prima della pandemia, si era rivelato tra i più profittevoli dell’intera industria musicale: a sostenerlo è Michael Rapino, ceo di Live Nation, uno dei principali attori sul panorama del live promoting internazionale.