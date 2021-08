Guns N' Roses, l'esecuzione di "November Rain" nel loro primo concerto dell'era Covid. GUARDA.

I Guns N' Roses hanno suonato nel loro primo spettacolo dall'inizio della pandemia all'Hershey Park Stadium di Hershey, in Pennsylvania. La band sostanzialmente è rimasta fedele alla scaletta standard che hanno fatto da quando si sono riuniti con Slash e Duff McKagan nel 2016 per il tour di “Not In This Lifetime”, anche se hanno presentato in anteprima una cover di "I Wanna Be Your Dog" degli Stooges. A entusiasmare i fan l’esecuzione, per la prima volta in un show dalla scoppio della pandemia, di uno dei brani più amati del gruppo: "November Rain". Qui sotto il video.