I Subsonica sono lucciole che stanno nelle tenebre

Il tour estivo dei Subsonica è un grande salto. In primis nella storia della band torinese, che dai Murazzi è arrivata a essere uno dei pilastri della musica italiana. C’è riuscita perché capace di innovare, di mischiare sonorità come quelle elettroniche ai ritmi in levare, di anticipare le atmosfere del mondo urban, fondendo il suono delle strade con quello dei club e frullando tutto, sul fronte testuale, con un cantautorato intelligente ed evocativo. Per chi avesse dei dubbi, basta riascoltare il primo omonimo album, un gioiello uscito nel 1997, celebrato sin dall’inizio della data di Genova, concerto dove abbiamo visto dal vivo Samuel, Max Casacci, Boosta, Ninja e Vicio sul palco di Villa Serra di Comago, in occasione del festival Goa-Boa.

“Come se”, “Funk Star”, “Cose che non ho”, “Istantanee”, “Giungla nord” e altri pezzi in scaletta, suonano ancora più attuali, proprio oggi in cui quei diversi mondi sonori a cui i Subsonica hanno fatto da apripista in Italia sono stati sdoganati. E non mancano anche altri salti temporali, quelli nella storia del Paese, come in “Radioestensioni”: “Noi siamo figli delle radio libere, quelle radio che senza obblighi pubblicitari potevano passare la musica più figa del momento. Siamo figli di quegli spazi di libertà”, ricorda Samuel. Nella terza parte del concerto, sul finale, riaffiorano anche le ferite del G8, “durante cui è stata calpestata la democrazia”, dice Casacci: “Sole silenzioso”, canzone scritta un anno dopo il tragico summit nel capoluogo ligure, brano intriso di quei momenti, si mischia con “War” di Bob Marley trasmettendo vibrazioni potenti. “Siamo sempre stati affascinati dalla musica uscita da un’isola chiamata Giamaica, fa parte delle nostre radici”, spiega Samuel



L’affiatamento del gruppo, manco a dirlo, è totale. La scenografia, avvolta dai giochi di luce, è asciutta: a dominare è e deve essere il suono, questa la volontà dei Subsonica. Gli arrangiamenti dei vecchi pezzi valorizzano al meglio quelle sonorità di cui la band si è cibata sin dagli esordi. Stare seduti sulle sedie è un’impresa titanica, in alcuni frangenti sabotata dalla straripante voglia di alzarsi e ballare, sempre però circoscritta ai propri spazi. Fra gli alberi del parco risuona anche “Abitudine”, pezzo simbolo di “Terrestre” del 2005, un album spartiacque nel cammino del gruppo in cui sono contenuti anche pezzi come “Incantevole” e “Ratto”, messi in scaletta. Un disco più rock, diverso dai capitoli precedenti.

“Eva-Eva” riavvolge il nastro ancora una volta: tratta da “Amorematico”, che nel 2022 compirà vent’anni, è un pezzo tanto suadente quanto vigoroso. “Un inno al volere semplicemente essere quello che si è, a un amore da molti considerato ‘diverso’, ma che in realtà è normalità”, ricorda Samuel. In scaletta non ci sono, ovviamente, le hit di “Microchip emozionale”, seconda e amatissima fatica discografica dei Subsonica, che verrà onorata con un tour ad hoc in autunno, posticipato a causa della pandemia, durante cui verrà presentato anche “Microchip temporale”, progetto che ha visto tanti artisti celebrare quei brani indimenticabili usciti nel 1999.

La storia recente si accende con “I cerchi degli alberi” e “Bottiglie rotte”, anticamera di uno dei momenti più potenti del set: “Up Patriots to Arms”, un omaggio a Franco Battiato. “Lui è con noi, non uso il passato. Un amico, un genio. Ha sempre creduto nella nostra musica”, sottolinea Samuel, che a fine canzone volge le mani al cielo come a lanciare un saluto. È un brano portato live diverse volte dalla band, ma in questa veste massiccia, in questo momento storico e dopo l’addio del maestro siciliano, raggiunge un forza catartica straripante e allo stesso tempo commovente. Prima del finale c’è ancora tempo per “Nuova ossessione”: “Un’ossessione, proprio come la pandemia. Ma se l’uomo, nella storia, si è salvato grazie ai vaccini qualche cosa vorrà dire. Credere nella scienza è importante proprio come vaccinarsi”. Un lungo applauso accompagna le parole di Samuel.

Il gruppo, che dal vivo ha davvero pochi rivali in Italia a livello di performance, anche in un’estate di restrizioni e sedie che impediscono di spiccare il volo, di saltare tutti insieme, riescono a regalare un set magico. Un concerto pieno di forza, storia, gioia, riflessione e contemporaneità, tanto nei suoni quanto nelle parole. I Subsonica, ancora una volta, riescono a essere lucciole che stanno nelle tenebre della realtà quotidiana.

Scaletta:

Come se

Funk Star

Cose che non ho

Istantanee

Onde quadre

Radioestensioni

Ratto

Abitudine

Giungla Nord

Istrice

Incantevole

Eva-Eva

I cerchi degli alberi

Bottiglie rotte

Up Patriots to Arms (Franco Battiato cover)

Il centro della fiamma

Nuova ossessione

Strade

Sole silenzioso (con “War” di Bob Marley)

Tutti i miei sbagli