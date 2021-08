Nickelback al lavoro sul nuovo album

A margine di un’intervista concessa a Tulsa Music Stream, disponibile nel video riportato più avanti, il bassista dei Nickelback Mike Kroeger - fratello del leader della formazione canadese Chad (in foto) - ha confermato che lui e i suoi compagni di band stanno lavorando sul nuovo album del gruppo di "How you remind me”.

“Sta succedendo giusto in questo momento”, ha dichiarato il 49enne musicista, come riportato da Blabbermouth. Ha aggiunto: “La musica viene composta e registrata in Canada. Eravamo là, ma per un imprevisto il nostro produttore ha dovuto prendersi un po' di tempo libero. Quindi ho ho colto l'occasione per [tornare a casa] a Los Angeles e passare un po' di tempo con la famiglia. Ma tornerò lì tra un paio di settimane per riprendere”.

Alla domanda se è già stata pianificata una data di uscita provvisoria dell’ideale seguito di “Feed the machine”, l’ultimo album consegnato ai mercati dai Nickelback nel 2017, Mike Kroeger ha risposto: “Le date di uscita sono determinate principalmente da interessi commerciali, come etichette discografiche e quant'altro.

Noi non ne abbiamo una. Ci gestiamo da soli da circa un anno. Quindi, la risposta è no”. Ha poi spiegato: “Lo stiamo facendo secondo il nostro programma, seguendo il nostro ritmo, e sarà finito quando sarà finito. In passato un sacco di volte abbiamo fatto saltare le scadenze. Pensiamo che si possa fare un buon disco ed essere in ritardo, ma non si può - anzi, non si deve - fare un disco di merda per essere puntuale. Quindi non avremo fretta. E non dobbiamo neanche preoccuparci di questo perché stiamo rispettando il nostro programma".

Rivelando che la band si sta già muovendo per pianificare un tour per l'estate del prossimo anno, Mike Kroeger ha successivamente dichiarato: "Stiamo facendo quello che vogliamo fare quando vogliamo farlo. Paghiamo per tutto. Nessuno può dirci cosa fare. Noi dobbiamo solo decidere quando vogliamo andare in tour. Tra l’altro, stiamo pianificando un tour per la prossima estate. Quindi dovremo mettere a posto un po’ di cose e andare in tour dai fan”.