Quando Noel Gallagher incontrò Bruce Springsteen a Formentera

Quella chiacchierata intrattenuta con Bruce Springsteen circa quattro anni fa durante un pranzo in riva al mare tra amici in comune a Formentera viene ancora ricordata da Noel Gallagher come “la migliore chiacchierata di quattro ore sulla musica di sempre”.

L’ex Oasis e il Boss si incontrarono nel 2017 nell'isola delle Baleari, in compagnia di altre personalità di primissimo piano. Galeotta fu la figlia del frontman dei Rolling Stones Jade Jagger, che invitò a unirsi a pranzo con lei e il già principale autore della band di “Wonderwall” il suo padrino e qualche suo amico. Questi non erano altro che lo stilista e imprenditore Calvin Klein, Bruce Springsteen e sua moglie Patti Scialfa.

“Ho incontrato e pranzato con Bruce Springsteen circa tre o quattro anni fa”, ha raccontato Noel Gallagher a margine di una recente chiacchierata con Matt Wilkinson di Apple Music per promuovere il greatest hits “Back the way we came: vol 1 (2011-2021)", uscito lo scorso 11 giugno.

Ha aggiunto: “Eravamo a pranzo con amici in comune, a Ibiza, o a Formentera, in qualche ristorante. E qualcuno ha risposto al telefono. Conosco i figli di Mick Jagger. Conosco Jade Jagger, che vive a Formentera”. E ancora: “[Jade Jagger] prende la chiamata e chiede a noi: ‘Va bene se viene a pranzo con noi il mio padrino e porta qualche amico?’. Le chiedo: ‘Chi è il tuo padrino?’ E lei: ‘Calvin Klein’. ‘Come Calvin Klein?!’, dico io e lei: ‘Sì, sta arrivando con qualche amico, come Bruce Springsteen’. Io ero tipo: ‘Oh, wow!’”.

L'ex chitarrista degli Oasis ha poi narrato: “Al tavolo eravamo circa otto persone e quando tutti hanno chiesto chi si voleva sedere accanto a Bruce Springsteen, mi sono fatto avanti io”. Ha continuato:

“Non sono un grande fan di Bruce Springsteen, ma adoro le sue canzoni grandiose e onestamente abbiamo avuto la migliore chiacchierata di quattro ore sulla musica di sempre. Lui mi ha chiesto tipo: ‘Sei di Manchester, vero?’. Io ho risposto di sì e mi ha domandato: ‘Cosa ne pensi di quell’album degli Stone Roses, cosa è successo a quei ragazzi?’. Così gli ho detto: ‘Lascia che ti versi da bere e ti racconto tutta la triste storia’”.

“Onestamente, è stato uno dei miei migliori incontri di sempre. Questo uomo è veramente un appassionato di musica”, ha successivamente spiegato il maggiore dei Gallagher a Matt Wilkinson di Apple Music, prima di rivelare in modo esilarante che Springsteen ha provato, ma senza riuscirci, a convincerlo a scrivere un’autobiografia.

Ecco il video dell’intervista:

L’incontro a Formentera tra Noel Gallagher e il Boss fu testimoniato al tempo da una fotografia postata sul profilo Instagram della figlia di Mick e Bianca Jagger. Con loro, oltre a Calvin Klein e alla moglie di Bruce Springsteen, erano presenti anche il dj e organizzatore Hugo Heathcote, la sorella di Cara Poppy Delevingne e il marito James Cook.