Jerry Cantrell (Alice in Chains) svela i dettagli del suo nuovo album. Ascolta il primo singolo

Il chitarrista degli Alice in Chains Jerry Cantrell ha svelato i dettagli del suo nuovo album solista, il primo disco “in proprio” del 55enne artista statunitense in quasi vent’anni, ovvero dall’uscita del dittico di "Degradation Trip", i due dischi pubblicati a giugno e novembre del 2002

La prossima prova sulla lunga distanza dello storico sodale del compianto Layne Staley si intitolerà “Brighten” e arriverà sui mercati il prossimo 29 ottobre.

Il disco è anticipato dal primo singolo “Atone”, di cui è stato reso disponibile in rete il videoclip ufficiale diretto dallo stesso co-fondatore della band di “Nutshell” insieme a Jim Louvau, Greg Puciato, Jesse Draxler e Tony Aguilera.

“Dan fan delle colonne sonore di Ennio Morricone e dei film di Sergio Leone, c'è un po' di quell'atmosfera da fuorilegge, con un bel passo da hillbilly”, ha detto a proposito del brano Jerry Cantrell in una dichiarazione riportata dall’edizione statunitense di “Rolling Stone”. Ha aggiunto: “Mi gira in testa da più di 20 anni, perseguitandomi. A volte ci vuole un po' prima che una buona idea trovi la sua forma migliore. Così è stato per 'Atone’”.

“Brighten”, co-prodotto da Cantrell con Tyler Bates e Paul Fig, include contributi di diversi artisti come - tra gli altri - Duff McKagan dei Guns N' Roses, Gil Sharone e Joe Barresi. “È come un disco della vecchia scuola degli anni Settanta, in cui suonavano numerosi musicisti", ha detto l’artista: “Non c’è una formazione fissa. Ho avuto modo di suonare con persone con cui non avevo mai avuto occasione prima, insieme ad amici come Duff, Tyler e Gil con cui ho lavorato in precedenza".

Il disco includerà 9 tracce, tra cui, come ultimo brano in tracklist, una cover di “Goodbye” di Elton John, che ha già ricevuto l’approvazione del musicista di Pinner. “‘Madman across the water’ è uno dei miei dischi preferiti di tutti i tempi", ha raccontato Jerry Cantrell, secondo quanto riportato dall’edizione americana di “Rolling Stone”. Ha aggiunto: “Per rispetto verso Elton, non avrei incluso la cover se per lui non fosse andata bene. Elton aveva suonato il piano in ‘Black gives way to blue’, in tributo a Layne, quindi l’ho contattato, l'ha ascoltata e mi ha detto ‘Dovresti assolutamente usarla’. Lui in persona. Non potevo pensare a un modo migliore per chiudere il disco!”.

Ecco la tracklist di “Brighten”:

1. “Atone”

2. “Brighten”

3. “Prism of Doubt”

4. “Black Hearts and Evil Done”

5. “Siren Song”

6. “Had To Know”

7. “Nobody Breaks You”

8. “Dismembered”

9. “Goodbye” (Elton John cover)