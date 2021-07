La figlia di Eddie Vedder debutta con una canzone scritta dal padre. Ascolta

La figlia 17enne di Eddie Vedder, Olivia, debutta nel mondo della musica con una canzone scritta dal frontman dei Pearl Jam e Glen Hansard. Il brano, intitolato “My father's daughter”, fa parte della colonna sonora del nuovo film di Sean Penn, “Flag day”, che include altri contributi del frontman della band di “Ten”, del cantautore irlandese e di Cat Power.

Un estratto della prima canzone di Olivia Vedder - nata nel 2004 dall’unione tra il leader della formazione di Seattle e sua moglie Jill Kristin McCormick - è contenuta nel trailer del lungometraggio del regista già dietro la macchina da presa di “Into the wild”, con le musiche proprio di Eddie Vedder.

La colonna sonora di “Flag day”, con protagonisti lo stesso Sean Penn e la di lui figlia Dylan, uscirà il prossimo 20 agosto, in concomitanza con l’arrivo nelle sale cinematografiche della pellicola.

Stando a quanto riportato dal New Musical Express, la trama del lungometraggio, basato su una storia vera - secondo la didascalia che accompagna il trailer del film pubblicato sul canale della Metro Goldwyn Mayer -, recita: “Il padre di Jennifer Vogel, John, era entusiasta della vita. Da bambina, Jennifer si meravigliava della sua magnetica energia e della sua capacità di far sembrare la vita una grande avventura. Lui le ha insegnato così tanto sull'amore e sulla gioia, ma in realtà è anche stato il più famigerato falsario nella storia degli Stati Uniti”.