Gli Slipknot omaggiano Joey Jordison con un video tributo: ‘Senza di lui non esisteremmo’

Con un video tributo al compianto Joey Jordison, deceduto lo scorso 26 luglio a 46 anni, gli Slipknot hanno rotto il silenzio nel quale si erano chiusi dopo la morte del loro ex batterista, oltre che co-fondatore della band heavy metal mascherata, e hanno reso omaggio allo scomparso artista.

Subito dopo la notizia della scomparsa di Jordison, data dalla sua stessa famiglia con un messaggio in cui, però, non sono state specificate le cause del decesso, i componenti della formazione di Des Moines, infatti, hanno condiviso sulle loro pagine social solo un’immagine nera. Ieri, 30 luglio, qualche giorno dopo l’accaduto, gli Slipknot hanno pubblicato in rete un video di oltre otto minuti e mezzo per porgere il loro ultimo saluto al loro ex compagno di band, tra le fila del gruppo fino al 2013.

“Il nostro affetto va alla famiglia di Joey e ai suoi cari in questo momento di dolore e perdita”, si legge nella didascalia della clip tributo a Joey Jordison: “L’arte, il talento e lo spirito di Joey Jordison non potevano essere limitati o trattenuti. L'impatto di Joey sugli Slipknot, sulle nostre vite e sulla musica che amava è incalcolabile. Senza di lui noi non esisteremmo. Piangiamo la sua perdita con l'intera famiglia Slipknot. Ti vogliamo bene, Joey”.

Identificato all’interno della band dello Iowa con il numero 1 e tra i componenti della formazione originale del gruppo, Joey Jordison si è allontanato dagli Slipknot nel 2013 e solo tre anni più tardi ha rivelato il motivo per il quale la sua strada e quella dei suoi compagni si sono divise. “Ho iniziato a soffrire di una terribile malattia chiamata mielite trasversa. Avevo perso l’uso delle gambe, non potevo più suonare. È una forma di sclerosi multipla che non augurerei al mio peggior nemico”, aveva svelato Jordison davanti al pubblico del Metal Hammer Golden Gods Awards del 2016.

L’ultimo album degli Slipknot realizzato con Joey Jordison è “All hope is gone” del 2008, nonché ultimo disco registrato insieme al bassista Paul Gray, scomparso nel 2010, e primo lavoro discografico della band a raggiungere la vetta della Billboard 200. Alla quarta prova sulla lunga distanza di Corey Taylor e soci hanno poi fatto seguito nel 2014 “.5: The gray chapter” e nel 2019 “We are not your kind”.