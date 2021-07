Anthony Kiedis mette in vendita la sua villa alle Hawaii. Foto.

Il frontman dei Red Hot Chili Peppers Anthony Kiedis ha messo in vendita la sua casa alle isole Hawaii per poco meno di 10 milioni di dollari.



“Incastonato come un gioiello in uno dei posti più belli della terra, raramente sul mercato arrivano inserzioni di questo calibro.

Una proprietà veramente bella. Vicino a surf, escursionismo, immersioni, ristoranti e a tutte le meravigliose attività all'aperto che la North Shore ha da offrire”, queste le parole usate da chi è incaricato a vendere la villa che si trova sulla North Shore di Kauai, a circa dieci minuti dal centro di Hanalei.



La villa è stata costruita nel 2008 da Kiedis che acquistò il lotto edificabile per 2.6 milioni di dollari nel 2005 dall'attore Sylvester Stallone. Il progetto del cantante dei Red Hot Chili Peppers ebbe alcuni intoppi durante la costruzione, primo fra tutti la scoperta di alcuni archeologi che quel terreno celava un antico cimitero. La cosa bloccò i lavori e portò le persone del luogo a manifestare sostenendo che non si poteva costruire su un luogo storico.

Ora, poco più di dieci anni dopo, Anthony Kiedis se ne vuole disfare e la mette in vendita. Cliccando qui potete vedere una serie di immagini degli interni e degli esterni della proprietà.