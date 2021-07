Ozzy Osbourne: in arrivo una edizione deluxe per i 30 anni di "No More Tears"

Ozzy Osbourne pubblicherà un'edizione digitale deluxe ampliata del suo sesto album in studio solista, "No More Tears", per celebrarne il trentesimo anniversario. La nuova uscita giungerà sul mercato il prossimo 17 settembre e includerà dodici brani rari che appariranno per la prima volta sui servizi di streaming. Saranno disponibili anche nei formati fisici, comprese due edizioni speciali in vinile: una versione 2LP in vinile nero oppure giallo e rosso con un libretto realizzato appositamente.

Ozzy sostiene che "No More Tears" è stato "uno dei miei album preferiti da realizzare" e riflette con queste parole sul processo di registrazione del disco: "Ho molti bei ricordi della realizzazione dell'album.

Abbiamo lavorato duramente sul disco con John Purdell e Duane Baron, che divennero due membri extra della band. Prima di entrare in studio, abbiamo discusso su cosa avremmo fatto, ogni cosa era pianificata. È molto bello quando hai un produttore che è più simile a un membro della band. Perché quando scrivi le canzoni hai un'immagine in mente di come pensi che vuoi che suoni. A volte sei sorpreso in meglio, ma altre volte rimani deluso, ma John e Duane hanno fatto un lavoro straordinario sull'album. È stato davvero, davvero ben fatto. Ogni canzone è stata lavorata a lungo e abbiamo passato tempo a cercare di fare le cose per bene. Ma si facevano anche un sacco di scherzi e ci siamo divertiti a realizzarlo. E il suono di Zakk è spettacolare".

Alla sua uscita, nel 1991, quattro singoli di "No More Tears" entrarono nella top ten della classifica Billboard Rock Tracks: "Mama I'm Coming Home", una delle quattro canzoni dell'album scritte insieme a Lemmy Kilmister dei Motorhead, "Road To Nowhere", "Time After Time" e la title track. "No More Tears" raggiunse anche la posizione numero diciassette nella classifica degli album del Regno Unito e la numero sette negli Stati Uniti.

Tracklist:

Mr. Tinkertrain

I Don’t Want to Change the World

Mama, I’m Coming Home

Desire

No More Tears

Won't Be Coming Home (S.I.N)

Hellraiser

Time After Time

Zombie Stomp

A.V.H.

Road to Nowhere

Don’t Blame Me

Party With the Animals

I Don't Want To Change The World (demo)

Mama, I'm Coming Home (demo)

Desire (demo)

Time After Time (demo)

Won't Be Coming Home (S.I.N) (demo)

Mrs J. (demo)

I Don't Want to Change the World (live)

Road to Nowhere (live)

No More Tears (live)

Desire (live)

Mama, I'm Coming Home (live)