La casa dove crebbe Kurt Cobain è ora patrimonio culturale

La casa d'infanzia di Kurt Cobain ad Aberdeen, (stato di Washington), dove il frontman dei Nirvana ha vissuto dal 1968 al 1984, è ora ufficialmente un bene di rilevanza culturale. Il mese scorso, come riporta il magazine statunitense Rolling Stone, il Dipartimento di archeologia e conservazione storica dello stato di Washington ha votato all'unanimità per l'inclusione nel suo registro degli edifici culturalmente importanti.

Ma questo è solo l'inizio dei piani degli attuali proprietari Lee e Danielle Bacon. "Il nostro obiettivo è rendere la casa un tributo alla infanzia e alla carriera di Kurt, con dettagli museali", afferma Lee Bacon, che ha acquistato la casa dalla famiglia Cobain nel 2018 per 225.000 dollari. "Il prossimo passo è come realizzarlo." Il lavoro dei Bacon per riportare la casa alla sua epoca vintage sono completati "dal 90 al 95 per cento" e, sebbene i regolamenti urbanistici del quartiere impediscano all'edificio di diventare un museo a tempo pieno, stanno prendendo in occasione delle opzioni per aprirlo per tour privati.



Oltre alla casa, i Bacon hanno acquistato un edificio a un miglio e mezzo di distanza, nel centro di Aberdeen. Lì, intendono costruire un "Tribute Lounge And Gallery Cafe" dedicato a Cobain, con manufatti, foto, cimeli e fotografie per "raccontare la storia della casa" e fungere da "punto di partenza per informazioni, tour e trasporto alla casa di famiglia." I Bacon stanno "lavorando sulla logistica" per aprirlo ai tour "in giorni speciali, eventi o manifestazioni a richiesta".