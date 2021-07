Mike Howe dei Metal Church si è suicidato

La morte del cantante dei Metal Church Mike Howe, avvenuta lo scorso 26 luglio, è stata archiviata dalla polizia sotto la voce suicidio, stando quanto riporta TMZ. Il 55enne cantante è stato trovato senza vita nella sua casa di Eureka, in California.



Il dipartimento dello sceriffo della contea di Humboldt ha confermato a TMZ che la morte di Howe è stata determinata da una "asfissia dovuta a impiccagione" e le autorità lo definiscono ufficialmente un suicidio.

Il dipartimento dello sceriffo ha anche affermato che nella casa di Howe non sono state trovate sostanze o accessori. Non si ritiene che l'alcol e le droghe siano stati dei fattori per la tragedia.



I Metal Church stamane hanno pubblicato questo messaggio sul loro account Facebook: “DICHIARAZIONE UFFICIALE DELLA BAND: Se conoscevi Mike Howe, sapevi che era un essere umano veramente buono che amava i suoi amici, la sua famiglia e i suoi numerosi fan in tutto il mondo. Avrebbe fatto sempre il possibile per far sentire bene qualcuno e si sarebbe sfilato la sua maglia se ne avevi bisogno. Vi chiediamo di ricordare Mike in quel modo e per la fantastica musica metal che ha creato. Quanto a cosa è accaduto veramente? È stato vittima di un sistema sanitario fallimentare e successivamente avvelenato dal veleno delle big-pharma. In breve e in sostanza, è caduto preda del vero "Fake Healer" ... è stato detto abbastanza. Buona fortuna Mike Howe, TI AMIAMO!!!”.

Howe diventò il secondo cantante dei Metal Church nel 1988, partecipando alla realizzazione di diversi album, incluso "Blessing in Disguise" del 1989 che conteneva il brano più popolare del gruppo di Seattle, "Badlands". Lasciò i Metal Church a metà degli anni '90 quando si sciolsero e non ne fece parte quando si riformarono un paio di anni più tardi. Si è riunito a loro nel 2015 e ne ha fatto parte fino alla morte.