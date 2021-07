KT Tunstall teme di perdere l'udito e annulla il tour

KT Tunstall alza bandiera bianca e cancella le date del suo tour estivo perché preoccupata per il suo udito. Questo problema di salute, un acufene all'orecchio destro avuto tre anni fa, l'ha portata all'impossibilità di sentire alcunché all'orecchio sinistro.



In un lungo comunicato rivolto ai suoi fan, la cantautrice scozzese ha spiegato: "La decisione di rinunciare al mio programma del tour dell'estate 2021 è stata estremamente difficile da prendere.

Suonare dal vivo è stata la mia vita negli ultimi 20 anni ed è la mia più grande passione. Perdere permanentemente il 100% del mio udito nell'orecchio sinistro durante la notte mentre ero in tournée nel 2018 è stato uno shock enorme e il risultato di anni di tour senza adeguati periodi di riposo, che ha causato un crollo fisico acuto. Dopo una recente serie di spettacoli e viaggi a luglio, ho riscontrato alcuni problemi con l'orecchio destro; una piccola quantità di acufene, che è esattamente il modo in cui è iniziata la rottura del mio orecchio sinistro".



La 46enne KT ha promesso di non smettere di andare in tour, ma di elaborare un programma che le garantisca un ampio riposo tra uno spettacolo e l'altro così da non mettere sotto pressione il suo udito. "I miei pensieri su un tour così intenso mi hanno fatto dubitare che il mio udito residuo fosse in grado di gestirlo e di conseguenza ho deciso che l'unico modo salutare per me come musicista 'dal vivo' è quello di evitare completamente i lunghi tour che causano inevitabili stanchezza e stress. Per andare avanti in sicurezza nella mia carriera, devo assicurarmi che il mio programma in tour lasci un riposo adeguato tra gli spettacoli".



E infine ha chiuso il suo messaggio: "Vorrei suonare dal vivo e creare musica per il resto della mia vita, ma per assicurarmi al meglio di poterlo fare, devo mettere al primo posto la salute del mio udito in quanto potrebbe fare la differenza tra l'essere in grado di fare il musicista oppure no. Vi amo, grazie sempre per il vostro supporto e la vostra comprensione, spero di vedervi da qualche parte prima che sia troppo tardi!".