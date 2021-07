Miley Cyrus al Lollapalooza suona Pixies e Temple of the Dog

Ieri sera al Grant Park di Chicago quale headliner del Lollapalooza è salita sul palco Miley Cyrus, la regina delle cover. La pop o rockstar, come preferite, non ha tradito le attese e ha regalato ai presenti un set all'altezza della sua fama.

Tra gli artisti che ha chiamato ad esibirsi con lei: Billy Idol per duettare sulle note di "Night Crawling", oltre che per riproporre un successo del 1982 del musicista britannico, "White Wedding". A seguire si sono uniti a lei anche G Herbo, Wiz Khalifa & Juicy J e Kid LAROI.

Nostra Signora delle Cover per questo concerto ha attinto dal repertorio dei Pixies con "Where Is My Mind?", il classico dei Blondie "Heart of Glass", "Bang Bang (My Baby Shot Me Down)" di Cher, "Nothing Breaks Like a Heart" di Mark Ronson, "Say Hello 2 Heaven" dei Temple of the Dog e "Nothing Compares 2 U" di Sinead O'Connor.

Ha inoltre interpretato per la prima volta dal vivo "WTF Do I Know", il brano che apre la tracklist del suo ultimo album "Plastic Hearts" (leggi qui la recensione) pubblicato nel novembre del 2020.

Setlist:

We Can't Stop

Where Is My Mind? (cover dei Pixies)

WTF Do I Know (per la prima volta in concerto)

Plastic Hearts

Night Crawling (con Billy Idol)

White Wedding (cover di Billy Idol, con Billy Idol)

Heart of Glass (cover dei Blondie)

SMS (Bangerz)

Dooo It!

Love Money Party (con G Herbo)

23 (ccver di Mike WiLL Made‐It, con Wiz Khalifa & Juicy J)

Malibu

Nothing Breaks Like a Heart (cover di Mark Ronson)

Slide Away

7 Things

Bang Bang (My Baby Shot Me Down) (cover di Cher)

See You Again

WITHOUT YOU (cover di Kid LAROI, con Kid LAROI)

Midnight Sky

The Climb

Angels Like You

Say Hello 2 Heaven (cover dei Temple of the Dog)

Nothing Compares 2 U (cover di Sinéad O’Connor)

Wrecking Ball

Can't Be Tamed

Party in the U.S.A.