Brian May: "Questa è la canzone più importante che ho scritto"

Brian May ha ripubblicato il suo brano solista "Too Much Love Will Kill You" accompagnato da un video rimasterizzato. La canzone è tratta dal suo primo album solista del 1992 "Back to the Light" - la cui ristampa uscirà il prossimo 6 agosto - ed è stata scritta durante un periodo buio quando si sentiva "intrappolato".

Brian ha spiegato in un comunicato: ""Too Much Love Will Kill You" ha una grande, lunga storia e la versione che si ascolta su "Back to the Light" è l'originale. Ha la tastiera originale che ho suonato quando abbiamo scritto la canzone. Io e Frank Musker, e la sua amica di quel tempo (Elizabeth Lamers, ndr), eravamo in una stanza e fu come una seduta di terapia per me. Pronunciavo tutte quelle parole perché mi sentivo come se fossi in trappola. Ero in un posto dal quale non potevo uscire. Tutto ciò che potevo fare era scriverne. Questa è l'unica canzone che ho scritto in quel periodo durato nove mesi o un anno."Quando uscì, il 24 agosto 1992, il brano entrò nella Top 5 della classifica di vendita nel Regno Unito. La canzone venne suonata per la prima volta dal vivo di fronte a 72.000 fan al Freddie Mercury Tribute Concert allo stadio di Wembley a Londra nell'aprile 1992 e molti fan avevano creduto che fosse stata scritta per la morte del frontman dei Queen avvenuta nel novembre 1991. Ma non è così poiché risale al 1986/1987.Brian May ha definito quel brano come profondamente personale e come la "canzone più importante" che abbia mai scritto. "Il dolore ti farà impazzire. Le cose contro cui combatto sono ancora lì. "Too Much Love Will Kill You" è una cronaca di ciò che in realtà è sepolto nel profondo dentro di me. Ogni sua parola, mentre la ascolto ora, ogni parola conta per me. Ogni parola. È esattamente come sono dentro. Dico 'sono' al tempo presente perché sono giunto alla conclusione che non sono cambiato molto. È l'unica opportunità che ho avuto nella mia vita di raccontare come la vedevo. In un certo senso, è la canzone più importante che abbia mai scritto perché riassume, per me, il viaggio della vita."Brian ha poi spiegato come la canzone riporta la "cruda emozione" che stava provando: "La versione che ho fatto è ancorata alla fonte. Non c'è niente là dentro che non parli solo dell'emozione della scrittura originale. Non c'è punto nell'originale in cui la batteria entra in azione e diventa grande. È tutto incerto e tutto abbastanza delicato. E l'emozione cruda del modo in cui la canto è il modo in cui mi sento. L'ho scritta, la sento."Una nuova versione del brano venne registrata nel 1989 con la voce di Freddie, inclusa poi nel disco dei Queen del 1995 "Made In Heaven" e ha fatto vincere a May un Ivor Novello Award per la migliore canzone dal punto di vista sia musicale che lirico.Brian May della versione con Mercury ha dichiarato: "Ho adorato lavorare con Freddie per fare quella voce. Eravamo consapevoli che la canzone stava diventando qualcosa di diverso e significava qualcosa di diverso. Ne eravamo tutti consapevoli. Ovviamente sapevamo che i giorni di Freddie erano probabilmente limitati, salvo un miracolo. Quindi la canzone ha iniziato a sembrare qualcosa di diverso e non abbiamo esitato a renderla molto grande, molto simile ai Queen e mi piace. Ma se volete ascoltare ciò che la canzone originariamente aveva dentro di sè, con il sangue, il sudore e le lacrime della mia vita, allora è questa versione".