Un altro singolo di Steve Hackett, "Fox's Tango". Video.

Dopo avere presentato, a inizio mese, "Wingbeats", il primo singolo del suo nuovo album “Surrender Of Silence” in uscita il prossimo 10 settembre, ora esce anche il secondo brano tratto dal disco, con tanto di video, "Fox's Tango".

Questo il commento dell'ex membro dei Genesis sulla canzone: "Una canzone di protesta alle disuguaglianze della vita - in altre parole, i poveri contro i ricchi. Con i conflitti attuali, se non impariamo a condividere la terra, ci ritroveremo a condividere i cimiteri. Una canzone per un mondo non più in equilibrio."

Tracklist:

1. The Obliterati

2. Natalia

3. Relaxation Music For Sharks (Featuring Feeding Frenzy)

4. Wingbeats

5. The Devil's Cathedral

6. Held In The Shadows

7. Shanghai To Samarkand

8. Fox's Tango

9. Day Of The Dead

10. Scorched Earth

11. Esperanza

I brani sono stati composti da Steve e Jo Hackett e Roger King, registrati da Roger King e prodotti da Steve Hackett e dallo stesso King presso i Siren Studios.

Così come il precedente album, anche "Surrender of Silence" è stato registrato durante il lockdown e ancora una volta Hackett si è circondato di amici musicisti. In aggiunta alla sua touring band formata da Roger King (tastiere, programming e arrangiamenti orchestrali), Rob Townsend (sax, clarinetto), Jonas Reingold (basso), Nad Sylvan (voci) e Craig Blundell (batteria) vede la partecipazione dei batteristi Phil Ehart e Nick D’Virgilio, le voci di Amanda Lehmann, Durga e Lorelei McBroom, Christine Townsend (violino, viola), Malik Mansurov (tar) e Sodirkhon Ubaidulloev (dutar).

Dice del disco Steve Hackett: "Le ragnatele del Lockdown sono state spazzate via in un colpo solo! Con la sezione ritmica mostruosa di Jonas, Craig, Nick e Phil insieme al sax e al clarinetto basso di Rob, Nad, Amanda ed io alla voce, l'organo oscuro e potente di Roger e la mia chitarra, ci immergiamo completamente in un selvaggio vortice di energia".