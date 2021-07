Madonna attacca DaBaby per i suoi commenti omofobici

Per i suoi commenti omofobici durante una esibizione al Rolling Loud Festival di Miami DaBaby si è attirato gli strali di molti, non ultimi quelli di Madonna.



Il rapper, il cui vero nome è Jonathan Lyndale Kirk, aveva dichiarato alla folla: "Se non ti sei presentato oggi con l'HIV, l'AIDS... accendi il cellulare... Ragazzi, se non state succhiando il cazzo nel parcheggio, accendete il cellulare". Madonna ha pubblicato una lettera aperta indirizzata al 29enne musicista di Cleveland a mezzo social network: "Se fai commenti odiosi sulla comunità LGBTQ+ sull'AIDS, meglio conoscere i fatti.





La 62enne Madge ha poi sottolineato come “esistono farmaci salvavita a disposizione dei bambini nati con l'Hiv”. Madonna ha inoltre spiegato che "le persone che contraggono l'HIV attraverso trasfusioni di sangue, aghi sporchi o scambio di fluidi corporei" possono essere aiutate da "nuovi farmaci antiretrovirali che possono mantenere in vita una persona con l'AIDS per il resto della loro vita". Ha poi aggiunto, "Voglio accendere il mio cellulare e pregare per la tua ignoranza. Nessuno muore più di AIDS in due o tre settimane."



Madonna ha anche criticato DaBaby i commenti "sessisti" della cantante su "le donne le cui fighe devono odorare di acqua" e ha scritto: "I tuoi commenti incoraggiano solo una maggiore discriminazione contro le donne che combattono quotidianamente contro l'oppressione di vivere sotto i vincoli dello sguardo maschile. Le persone come te sono la ragione per cui viviamo ancora in un mondo diviso dalla paura. Tutti gli esseri umani dovrebbero essere trattati con dignità e rispetto indipendentemente da razza, genere, preferenza sessuale o credo religioso. AMEN."

Tra quanti hanno criticato DaBaby per i suoi commenti Elton John che attraverso Instagram ha condannato le sue dichiarazioni dicendo che "alimentano lo stigma e la discriminazione". Mentre Dua Lipa, che ha collaborato con DaBaby a un remix della sua canzone "Levitating", si è detta "sorpresa e inorridita" da questi commenti.