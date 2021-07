Genesis, esce "The Last Domino?"

Il prossimo 17 settembre i Genesis pubblicheranno "The Last Domino?", una compilation composta da quattro LP oppure da due CD.



'The Last Domino?' è anche il titolo del prossimo tour di reunion della band, che proporrà per la sua maggior parte materiale del periodo nella formazione a cinque con Peter Gabriel, vale a dire quello che si riferisce agli album "Selling England By The Pound" del 1973, "The Lamb Lies Down On Broadway" del 1974 e "Wind & Wuthering" del 1976.



La confezione da 4 LP sarà sottoforma di libro apribile con copertina rigida, che include immagini rare e inedite della band tratte dal loro archivio e immagini delle prove del 'The Last Domino?' tour, che prenderà vita in Gran Bretagna a settembre e ottobre e proseguirà in Nord America a novembre e dicembre.

Tracklist CD:

CD1

1.Dukes End

2.Turn It On Again

3.Mama

4.Land Of Confusion

5.Home By The Sea

6.Second Home By The Sea

7.Fading Lights

8.The Cinema Show

9.Afterglow

10.Hold On My Heart

11.Jesus He Knows Me

12.That's All

13.The Lamb Lies Down On Broadway

14.In Too Deep

15.Follow You Follow Me

CD2

1.Duchess

2.No Son Of Mine

3.Firth Of Fifth

4.I Know What I Like

5.Domino Medley

6.Throwing It All Away

7.Tonight, Tonight, Tonight

8.Invisible Touch

9.I Can’t Dance

10.Dancing With The Moonlight Knight

11.Carpet Crawlers

12.Abacab

Tracklist 4 LP:

LP1

1.Dukes End

2.Turn It On Again

3.Mama

4.Land Of Confusion

5.Home By The Sea

6.Second Home By The Sea

7.Fading Lights

LP2

1.The Cinema Show

2.Afterglow

3.Hold On My Heart

4.Jesus He Knows Me

5.That's All

6.The Lamb Lies Down On Broadway

7.In Too Deep

8.Follow You Follow Me

LP3

1.Duchess

2.No Son Of Mine

3.Firth Of Fifth

4.I Know What I Like

5.Domino Medley

6.Throwing It All Away

LP4

1.Tonight, Tonight, Tonight

2.Invisible Touch

3.I Can’t Dance

4.Dancing With The Moonlight Knight

5.Carpet Crawlers

6.Abacab